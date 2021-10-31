الجامعة المصرية اليابانية: ابتكار مصابيح ليد متطورة صديقة للبيئة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا خلال فعاليات المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمي بمشروع «مصابيح الليد الأبيض المطورة والخالية من أضرار الضوء الأزرق»، حيث تتميز هذه المصابيح بانها مريحة جدا للعين ولا تحتوي على الآثار الضارة للضوء الأزرق، حيث تم تقليل نسبته بها إلى 50%.

أكد د. محسن غالى، الأستاذ بقسم مواد الطاقة بمعهد العلوم الاساسية والتطبيقية بالجامعة، أن المصابيح المطورة صديقة للبيئة، ولا ينتج عن استخدامها أي أضرار للعين، مشيرا إلى أنها عالجت العيوب الفنية الموجودة في بعض مصابيح الليد الأبيض الموجودة حاليا بالأسواق مثل تأثيرها المرضي على العين، حيث تؤثر أشعة الضوء الازرق على خلايا شبكية عين الإنسان وقد تسبب تدمير بطيئا لخلايا الشبكية المستقبلة للضوء وتؤدي إلى ضعف الإبصار وموت للخلايا الضوئية بالشبكية، بالإضافة إلى خلل في الساعة البيولوجية وتشوه في فسيولوجيا العين .

وأضاف أنه يمكن استغلال مصباح الليد المطورة في العديد من التطبيقات منها على سبيل المثال استخدامها في التطبيقات التجارية (كشاف المحلات التجارية والملاعب الرياضية وأماكن العمل المتواصل بالمشروعات القوميه) والتطبيقات المجالات الطبية (غرف العمليات الجراحية وعيادات الأسنان) وتطبيقات اضاءة المتاحف ومعارض اللوحات الفنية والمعارض العامة للمنسوجات ذات الالوان المتقاربة وتطبيقات الاضاءة الصناعية كما في الشاشات التليفزيونية.