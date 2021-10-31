«داوود» يرفض تعديلات «حماية المنشآت»

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رفض النائب محمد عبدالعليم داود، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. وقال «داود»: «لا يعقل وأننا نقول للشعب والعالم إننا نلغي قانون الطوارئ وأصدر زيادة في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، أرفض القانون لأنه يزيد إحالة المدنيين للقضاء العسكري مع احترامنا للقوات المسلحة».

فيما قال النائب على بدر إن القضاء العسكري قضاء وطني شريف يحافظ على المدنيين المصريين، بينما قال النائب مجدي ملك، إن المضارون من مشروع القانون هم البلطجية الخارجين عن القانون الذين يعتدون على مؤسسات الشعب المصري الدولة تسير بخطى ثابتة في تطبيق مواثيق حقوق الإنسان«.

ودافع النائب هاني أباظة عن مشروع القانون وقال إن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الأمين على الدولة المصرية عسكريين ومدنيين.

ووافق النائب عاطف مغاوري ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، وأشار مغاوري إلى تغير موقفه عن سنوات سابقة، وقال: «كنت أرتدي وشاح لا لمحاكمة المدنيين عسكري، وغيرت موقفى بسبب بعض الأحداث والجرائم التي تعرض لها الوطن والتي غيرت لدي بعض القناعات». .

و اعلن النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الانسان موافقته على مشروع القانون، وقال: «ما سمعناش عن شاب اتحول محاكمة عسكرية من خناقة في ينزينة وطنية أو خبط عمود، ومن لديه دليل على ذلك يتوجه للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب»«.

ورفض النواب التعديلات المقدمة من اللنائبة سميرة الجزار التي رفضت مشروع القانون وطالبت بتعديل المواد المطروحة، واقتراحها بتطبيقه لمدة عامين فقط