التعليم: تسليم أجهزة التابلت لطلاب 5 محافظات وفق الجدول المعلن

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار عملية تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى والتى يبلغ اجمالى عددها 634909 جهازا، حيث تقوم المديريات التعليمية بتسليم الأجهزة وحتى 10 نوفبر المقبل وفقا لجدول التوزيع على المحافظات.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم البدء في توزيع التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي منذ الخميس الماضي ،حيث قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرى بتسليم نحو 78362 جهاز تابلت، فيما سلمت مديري التربية والتعليم بالجيزة السبت 73170 جهازا.

فيما بدأت اليوم الأحد محافظات الإسكندرية بتسليم 40289 جهازا والإسماعيلية بتسليم 8612 جهازا، والبحر الأحمر بتسليم 3202 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بعد سداد قيمة التأمين وتقديم المستندات المطلوبة وعلى رأسها إقرار ولى الأمر باستلام التابلت.

فيما تقوم غدا محافظتى الشرقية بتسليم 50405 جهازا وبورسعيد 5454 جهازتابلت للطلاب وذويهم .