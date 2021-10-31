بالأرقام.. التاريخ يُدعم أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعود أتلتيكو مدريد إلى خوض مباراة أخرى مهمة في الدوري الإسباني، حيث يلتقيان مع ريال بيتيس يوم الأحد. كلا الفريقين سيكونون عازمين على الفوز في هذه المباراة.

يحتل ريال بيتيس المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني وكان رائعاً هذا الموسم. الأندلسيون سحقوا فالنسيا بفارق 4-1 في مباراتهم السابقة وسيكونون واثقين من دخول هذه المباراة.

من ناحية أخرى، يحتل أتلتيكو مدريد المركز السادس في جدول الدوري في الوقت الحالي ولم يخطو خطواته هذا العام بعد. تعادل لوس كولشونيروس 2-2 مع ليفانتي في الجولة الماضية وسيحتاج إلى التعافي في هذه المباراة.

أتلتيكو مدريد وريال بيتيس وجهًا لوجه:

أتلتيكو مدريد لديه سجل ممتاز ضد ريال بيتيس، حيث فاز في 22 من أصل 39 مباراة لعبت بين الفريقين. حقق ريال بيتيس سبعة انتصارات ضد أتلتيكو مدريد وسيحتاج إلى تعزيز الأداء في مواجهة الأحد.

جرت المباراة السابقة بين الفريقين الإسبانيين في أبريل من هذا العام وانتهت بالتعادل 1-1. أهدر أتلتيكو مدريد الفوز في ذلك اليوم وسيحتاج إلى أن يكون أكثر قوة يوم الأحد.