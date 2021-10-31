أخبار عاجلة

العرض الأول لفيلم «أبوصدام» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي -
الصحة: تطعيم نصف مليون مواطن يوميا باللقاحات المضادة لـ«كورونا» -
«بالدعاء».. ناهد السباعي تحيي الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي -
المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون -
محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته -
بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية -
حزب الوفد يحتفل بـ عيد الجهاد 13 نوفمبر -
قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر -
ثقافة جنوب سيناء تناقش دور الأدب في بناء خيال الطفل بطور سيناء -
تشكيل ميلان المتوقع أمام الإنتر في ديربي الغضب الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بالأرقام.. التاريخ يُدعم أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

Print
بالأرقام.. التاريخ يُدعم أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس بالأرقام.. التاريخ يُدعم أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعود أتلتيكو مدريد إلى خوض مباراة أخرى مهمة في الدوري الإسباني، حيث يلتقيان مع ريال بيتيس يوم الأحد. كلا الفريقين سيكونون عازمين على الفوز في هذه المباراة.

يحتل ريال بيتيس المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني وكان رائعاً هذا الموسم. الأندلسيون سحقوا فالنسيا بفارق 4-1 في مباراتهم السابقة وسيكونون واثقين من دخول هذه المباراة.

من ناحية أخرى، يحتل أتلتيكو مدريد المركز السادس في جدول الدوري في الوقت الحالي ولم يخطو خطواته هذا العام بعد. تعادل لوس كولشونيروس 2-2 مع ليفانتي في الجولة الماضية وسيحتاج إلى التعافي في هذه المباراة.

أتلتيكو مدريد وريال بيتيس وجهًا لوجه:

أتلتيكو مدريد لديه سجل ممتاز ضد ريال بيتيس، حيث فاز في 22 من أصل 39 مباراة لعبت بين الفريقين. حقق ريال بيتيس سبعة انتصارات ضد أتلتيكو مدريد وسيحتاج إلى تعزيز الأداء في مواجهة الأحد.

جرت المباراة السابقة بين الفريقين الإسبانيين في أبريل من هذا العام وانتهت بالتعادل 1-1. أهدر أتلتيكو مدريد الفوز في ذلك اليوم وسيحتاج إلى أن يكون أكثر قوة يوم الأحد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العرض الأول لفيلم «أبوصدام» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

العرض الأول لفيلم «أبوصدام» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الصحة: تطعيم نصف مليون مواطن يوميا باللقاحات المضادة لـ«كورونا»

الصحة: تطعيم نصف مليون مواطن يوميا باللقاحات المضادة لـ«كورونا»

«بالدعاء».. ناهد السباعي تحيي الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي

«بالدعاء».. ناهد السباعي تحيي الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي

المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون

المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون