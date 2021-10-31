اعترافات المتهمين بواقعة التحرش بإبنة الفنانة نشوى مصطفى: صورت سيارتنا فعملنا لها إشارة بذيئة باليد

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استدعت جهات التحقيق في الجيزة، أمس، ابنه الفنانة نشوى مصطفى، وزوجها، واثنين من صديقتها، ممن كانوا رفقتها حين تعرضت للتحرش وقطع سيارة نقل الطريق عليها أثناء قيادتها سيارتها الملاكي ناحية كوبرى الهرم- مريوطية، لسماع أقوالهم بشأن الواقعة.

كما، خضع 3 من المتهمين للتحقيق فيما نٌسب إليهم بمحضر الشرطة، بتلفظ أحدهم بألفاظ نابية ضد ابنة الفنانة نشوى مصطفى، ورسم آخر إشارة بذيئة بيده لها وشاركه في ذلك.

وجارٍ إعداد الإجراءات الأمنية اللازمة بشأن الواقعة مع إخضاع المتهمين للتحقيق.

وتحفظ على هاتف المجنى عليها، لبيان محتوياته من صور التقطته بشأن الواقعة، وبيان مطابقتها لأوصاف المتهمين المقبوض عليهم من عدمه.

ووفق التحقيقات الأولية فإن المجنى عليها طلبت من سائقى سيارة نقل القيادة بهدوء والابتعاد عن سيارتها، فأحد مستقلى النقل أشار لها بإشارة بذيئة، وحين حاول زوجها الاشتباك معه خافت من الاصطدام بـ«النقل»، فصورت اللوحة المعدنية للسيارة الأخيرة واثنان من المتهمين يشيرا بإشارة بذيئة باليد.

وتضمنت التحقيقات أن مستقلي السيارة النقل اقتربوا من سيارة ابنة نشوى مصطفى، ووجهوا وابلاً من السبّاب لزوجها ما أحدث حالة من الرعب لمستقلى السيارة الملاكى خشية انقلاب السيارة بهم على الطريق.

الفنانة نشوى مصطفي عبر الفيس بوك

وقال المتهمون، إن الأمر كان خلافًا مروريًا، وأنهم أشاروا لابنة نشوى مصطفى بأصابعهم بعد مشاهداتهم لها تصور سيارتهم بهاتفها المحمول.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، وفي إن «منشورًا تم تداوله على الصفحة الشخصية لإحدى المواطنات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن تعرض ابنتها حال قيادتها السيارة الخاصة بها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، للتحرش اللفظي من مستقلي إحدى سيارات النقل، ولدى تصويرها لهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياء».

وأضاف البيان: «بالفحص تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص، أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة، وتبين أنها ملك نجل أحدهم، وبمواجهتهم قالوا إنهم حال سيرهم بمكان الواقعة فوجئوا بسيدة تجلس بجوار قائد سيارة أخرى تتعدى عليهم بالسب إثر خلاف حول أولوية المرور، وقامت بتصويرهم بهاتفها المحمول وتوعدتهم، فقام أحدهم بالإشارة لها بإشارات خادشة للحياء».

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت تعرض ابنتها للتحرش أثناء قيادتها السيارة بمنطقة الهرم.

وكتبت نشوى، عبر حسابها بموقع «فيسبوك»: «النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي (ونشرت صورة السيارة)، وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهي سايقة على كوبري ناحية الهرم المنصورية».