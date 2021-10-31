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بينها لحوم فاسدة وقطع غيار سيارات مجهولة.. «شرطة »: ضبط 1348 قضية متنوعة

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بينها لحوم فاسدة وقطع غيار سيارات مجهولة.. «شرطة التموين»: ضبط 1348 قضية متنوعة بينها لحوم فاسدة وقطع غيار سيارات مجهولة.. «شرطة »: ضبط 1348 قضية متنوعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1348) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «إضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية على محال تجارة قطع غيار السيارات ومراكز الصيانة غير المرخصة بالتنسيق مع الفروع الجغرافية لضبط المنتجات مجهولة المصدر والمغشوشة والمقلدة، أسفرت جهود الحملة عن ضبط (40) قضية غش تجارى منهم (20) مركز صيانة غير مرخص بمضبوطات بلغت (23223) قطعة غيار سيارات، منها ضبط 4760 قطعة غيار سيارات «بوجيهات – تيل فرامل- جونات» مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسؤول عن محل ومخزن لتجارة قطع غيار السيارات «دون ترخيص») في القاهرة» .

وأضافت: «تم ضبط 11،5 طن «كبدة مجمدة» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية».

وتابعت :«ضبط (2 طن «أسماك مجمدة» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (4،5 طن «مخللات» معبأة داخل براميل بدون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالكة مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات «بدون ترخيص») بمحافظة البحيرة».


وشددت: «تم ضبط (2،2 طن «سكر تموينى» مدون عليه «علامة تجارية» مخصص ربطاً على البطاقات التموينية بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة.. قدرت بـ 18700 جنيهاً) بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة، وضبط (65000 لتر «سولار – بنزين» تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة.. قدرت بـ 480750 جنيها) بحوزة (المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الشرقية«.

كما تم ضبط (10،85 طن منظفات صناعية «كلور – فلاش – فنيك – منظف صودا – صابون سائل» غير مطابقة للموصفات القياسية وبدون بيانات «مجهولة المصدر» وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية «بدون ترخيص») بمحافظة القليوبية وضبط (170000 قرص أدوية خاصة بعلاج «الضغط – السكر» بدون مستندات «مجهولة المصدر» وغير مسجلة بالجهات المعنية وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسؤول عن صيدلية) بمحافظة القاهرة.

المصرى اليوم

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