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إغلاق 14 منشأة وتحرير 449 مخالفة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية

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إغلاق 14 منشأة وتحرير 449 مخالفة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية إغلاق 14 منشأة وتحرير 449 مخالفة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية
أكّدت أمانة المنطقة استمرار جولاتها الرقابية للتثبت من تطبيق التدابير الصحية

إغلاق 14 منشأة وتحرير 449 مخالفة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 9179 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها تحرير 449 مخالفة، وإغلاق 14 منشأة من المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى خلال الفترة ذاتها 3037 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يُتجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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