فاقت "أبل وقوقل وأمازون".. العملاق السعودي "أرامكو" الأكثر ربحية بالعالم

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صافي دخل 114 مليارًا بزيادة 158% مقارنة بالربع الثالث للعام الماضي

تفوقت شركة أرامكو على شركات "أبل وقوقل وأمازون"؛ لتصبح الشركة الأولى في قائمة الشركات الأكثر ربحية في العالم، بعد أن أعلنت الشركة السعودية، اليوم الأحد، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2021.

وبلغ صافي دخل العملاق السعودي 114.1 مليار ريال سعودي (30.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 158% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأعلنت الشركة توزيعات أرباح قدرها 70.33 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي) ستدفع في الربع الرابع.

واستفادت أرامكو ومنافسوها -من كبار منتجي النفط- من التعافي الاقتصادي العالمي، الذي ساعد في رفع أسعار الخام بنحو 65٪ هذا العام؛ ليصل سعر البرميل إلى أكثر من 80 دولارًا، وقد ساعد ذلك أرامكو على استعادة موقعها في الصدارة متفوقة على "أبل" مرة أخرى.