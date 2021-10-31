درايفر تريت تُطلق موقعاً إلكترونياً باللغة العربية

★ ★ ★ ★ ★

دبي، الإمارات العربية المتحدة، ("ايتوس واير"): يسرّ "درايفر تريت"، شركة الخدمات الاستشارية لقطاع البناء، أن تُعلن عن إطلاق موقع إلكتروني مُصغّر باللغة العربية يُمكن زيارته عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.driver-group.com/ar/global/.

وفي إطار سعينا الدائم لتحقيق التميّز، يُعدّ إطلاق موقع إلكتروني وتوفير محتواه بلغات عدة أمر بالغ الأهمية للأعمال التجارية العالمية، الأمر الذي يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لـ"درايفر تريت" لتمكينها من الوصول إلى عدد أكبر من العملاء وتعزيز تجربتهم عبر الموقع إلكتروني في المناطق ذات الصلة، وباللغات المعنية.

سيوفر الموقع الإلكتروني الجديد بمثابة بوابةً مفيدة وغنية بالمعلومات للمجتمعات المحلية بالإضافة الى تلبية احتياجات العملاء وتوفير فهماً أفضل للخدمات التي تُقدّمها الشركة.

يعد الموقع الإلكتروني باللغة العربية هو نسخّة مصغرة من الموقع العالمي للشركة. ويتضمن قسماً بعنوان "من نحن" مع جهات اتصال رئيسية محلية وباللغة الأصلية ولغات عالمية. بالإضافة الى معلومات كاملة عن "الخدمات" و"القطاعات" التي تغطيها "درايفر تريت"؛ وقسم "تحديثات المعرفة" وصفحة "اتصل بنا" العالمية.

ويُمكن لزوار الموقع مواكبة أحدث إعلانات الشركة وعروض التدريب وبالإضافة الى تصفح القدرات الكاملة لـ"درايفر تريت" باللغة العربية.

علّقت أنيكا ويلسون، مسؤولة التسويق العالمي في درايفر تريت قائلةً: "أطلقنا الموقع الإلكتروني المُصغّر باللغة العربية انطلاقاً من أهميّته البالغة في تمكيننا من تقديم المزيد من الدعم في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص لعملائنا في المنطقة. ولأننا نُدرك أهمية تعزيز تجربة المستخدم على الإنترنت، فإن توفير موقع باللغة العربية سيتيح للعملاء والمستخدمين سهولة الوصول والبحث عن الكلمات الرئيسية باللغة العربية".

وتدعو "درايفر تريت" جميع المتحدثين باللغة العربية لاستكشاف موقعها الإلكتروني المُصغّر الجديد الذي بات مُتاحاً الآن.