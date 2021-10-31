بعد انتقاده للبرلمان .. نواب يهاجمون «بكرى» ويطالبون بإحالته للقيم

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شن النواب على عبدالونيس وحسن المير ووليد فرعون، هجوما حادا على النائب مصطفى بكرى خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، بعد محاولة «بكرى» الحصول على الكلمة لإلقاء بيان عاجل ووصف المجلس بانه ليس «رقابيا».

و قال«عبدالونيس»: «النائب مصطفي بكري مصمم على التعامل معنا بأنه استاذ ونحن تلامذه وان كان هناك وضع خطأ في الماضي فإنه لن يستمر للابد».

و أضاف أن ما ذكره النائب :«ده مش مجلس وكذلك تهكمه على المجلس عبر الفضائيات، توجب الإحالة للجنة القيم» .

و تابع: «لابد من المحافطة على شكلنا في الشارع ولايجوز التهكم على المجلس بهدذا الشكل».

و تساءل النائب وليد فرعون قائلا :«أريد أن أعرف لأى غرض يقول النائب مصطفى بكرى أن ده مش مجلس، ،عاوز اعرف لحساب مين وليه وعلشان ايه يهين المجلس».

و أيده النائب حسن المير قائلا :«نواب المجلس يعملون من 10 صباحا وحتي 10 مساءا ويقروا تشريعات في صالح المواطن المصري».

وأضاف «المير» :«اذا لم يكن المجلس يعجب النائب الزميل فعليه تقديم استقالته واحنا نقبلها، ونحن مؤتمنين على أمن هذا البلد ويجب أن تكون الصورة محترمة ولكني حزين مما يقوم به الزميل من إهانة للمجلس في الفضائيات، واللى مش عاجبه المجلس يقدم استقالته» .

و تابع أنه وفقا لنص المادة 361 من اللائحة الداخلية المنظمة للمجلس، فإن من المفترض أن يحال الزميل للجنة القيم لاهانته المجلس، قائلا :«اهانة المجلس حتفيدك ايه ومش حتقلل من المجلس في حاجة».

وحاول «بكرى» الحصول على الكلمة والرد على النواب واقفا ، إلا ان المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس علق موجها حديثه لـ«بكرى» قائلا: «اجلس مكانك سيادة النائب ليس لك الحق في الرد إلا على امر يسم شخصك اجلس من فضلك». ورد بكرى باشارة من يده تعنى :«مينفعش كده