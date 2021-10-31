رسميًا.. موسيماني ومدرب المصري ينافسان على جائزة الأفضل في العالم

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أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء «IFFHS» ترشيح الجنوب أفريقي بتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجائزة أفضل مدرب في العالم، في حفل ضخم سيقام نهاية نوفمبر المقبل.

وشهدت قائمة المرشحين، التي أعلن عنها الاتحاد عبر موقعه الرسمي، تواجد موسيماني بجانب التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي الحالي والترجي التونسي السابق، وخافيير اجيري مدرب منتخب مصر الأسبق، بالإضافة إلى العديد من الأسماء اللامعة في عالم التدريب.

وجاءت القائمة بالكامل على النحو التالي:

توماس توخيل، مدرب تشيلسي.

بيب جوارديولا، مانشستر سيتي.

ماوريسيو بوتشيتينو، باريس سان جيرمان.

زين الدين زيدان، ريال مدريد.

اوناي ايمري، فياريال.

اولي جونار شسولشاير، مانشستر يونايتد.

هانز فليك، بايرن ميونخ.

جوليان ناجلسمان، لايبزيج.

دييجو سيميوني، أتلتيكو مدريد.

انطونيو كونتي، انتر.

كريستوف جاليتر، ليل.

يوري فيرنيدوب، شيريف الأوكراني.

ريناتو جاشو، فلامنجو.

ابل فيريرا، بالميراس.

اليكس ستيفال، اتتيكو مينيرو.

بيتسو موسيماني، الأهلي.

ماكوبا منجيثي، صن داونز.

معين الشعباني، الترجي التونسي (مدرب المصري البورسعيدي الحالي).

جيم كورتين، فلادلفيا الأمريكي.

سانتياجو سولاري، أمريكا الأرجنتيني.

جافيير اجيري، مونتيري، المكسيكي (مدرب منتخب مصر السابق).

جوان رينوسو، كروز ازول المكسيكي.

ليوناردو جارديم، الهلال السعودي.

جي دونج كيم، بوهانج ستيلرز الكوري.