العراق يحبط عملية إرهابية جديدة في كركوك ويعلن مقتل منفذها

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بينما لم تكد كركوك تتعافى من حادث إرهابي وقع بها، أمس السبت، أفادت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، بإحباط عملية إرهابية جديدة ومقتل مسلح حاول التعرض للمواطنين والقوات الأمنية في «كركوك».

وحسبما افادت به وكالة «موازين نيوز» العراقية، الأحد، ذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق، في بيان لها الأحد أن «أن أحد لوائاتها العسكرية: «تمكن بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، تمكنوا من قتل أحد الإرهابيين وجرح إثنين بإصابة مؤكدة».

وأضاف البيان، أن «هذه العملية جاءت، بإشراف مباشر من قائد الفرقة الالية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بمحاولة تعرض الإرهابيين للقرى والقطاعات ضمن قاطع عمليات كركوك».

وتابع البيان: «تم إعداد خطة تم خلالها نشر عدة كمائن في قرية «الحمضية» التابعة لناحية الرياض، وقتل فيها أحد الإرهابيين؛ إذ كانت بحوزته رمانات يدوية ومخازن سلاح M16 ومواد متفجرة، فضلا عن جرح إثنين آخرين من الإرهابيين بإصابات مؤكدة فيمت لا يزال البحث جار عنهما».

وكان مصدر أمني عراقي أفاد في وقت سابق من الأحد، بأن 3 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت فجر الأحد، على منطقة المنصور في بغداد، بالقرب من المنطقة الخضراء، في هجوم جاء عقب أسابيع من الانتخابات التشريعية العراقية التي تعترض على نتائجها بعض الأطراف.

ويعد هذا الهجوم الذي لم يخلف أضرارًا بشرية ولم يوقع إصابات_ الأول منذ نحو أربعة أشهر قرب المنطقة الخضراء.

العراق في مرمى داعش

وتقع العراق في مرمى «داعش»؛ إذ تشهد عدد من العمليات إرهابية كان أخرها قتل عنصرين من قوات البيشمركة الكردية مساء السبت بهجوم نفذه مسلحون تابعون لتنظيم «داعش» في كركوك في شمال العراق، على ما أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا للتنظيم.

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان بأن مسلحي التنظيم «شنوا هجوماً على الفوج الثاني من اللواء العاشر التابع لوزارة البيشمركة في منطقة زركَة زراو بمحور كركوك».

وعلق الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد إن الهجوم على كركوك الذي أسفر عن مقتل عدد من قوات البيشمركة، وما سبقه من هجمات في ديالى وصلاح الدين على القوات الأمنية، يؤكد «محاولات الإرهاب استغلال الثغرات وتهديد السلم المجتمعي«.

وأضاف صالح في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «واجبنا رص الصفوف واستكمال النصر المتحقق ضد الإرهاب عبر تعزيز الجهد الأمني ودعم قواتنا المسلحة».