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بينيت: إسرائيل تشن حربًا باردة ضد إيران وسنقوم باللازم لإيقاف برنامجها النووي

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بينيت: إسرائيل تشن حربًا باردة ضد إيران وسنقوم باللازم لإيقاف برنامجها النووي بينيت: إسرائيل تشن حربًا باردة ضد إيران وسنقوم باللازم لإيقاف برنامجها النووي

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بينما تتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس واختراق الخوارزميات الإلكترونية، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، أن إسرائيل «تخوض حربا باردة ضد إيران»، محذرا من قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم.

حرب باردة

وأضاف بينيت، خلال مقابلة صحفية، مع صحيفة «تايمز» البريطانية، أجراها قبيل توجهه إلى مدينة جلاسكو لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي: «نخوض حربا باردة ضد إيران، وسنقوم إسرائيل بكل ما هو لازم في سبيل صد التهديد الإيراني«.

ولفت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إللى أن إيران:«أعادت تموضوعها السياسي في منطقة الشرق الأوسط، على مدار العقود الثلاثة الماضية بهدف تقويض إسرائيل، محذرًا من«خطورة نفوذ طهران داخل بلدان مجاورة لإسرائيل» على حد تعبيره.

وحول البرنامج النووي الإيراني قال بينيت: «لم يعد خفيا على أحد أن إيران تشهد تقدما مضطردًا في برنامجها النووي، لاسيما بقدرتها على تخصيب اليورانيوم مؤخرًا». معتبرًا أن: «إسرائيل قادرة على إيقاف وتيرة تقدم إيران نوويًا ثم إيقاف البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل من خلال الدمج بين القدرات العسكرية والضغط الدبلوماسي والاقتصادي، من جانب إسرائيل والولايات المتحدة وغيرهما من الدول»

وأضاف: «سنقوم بكل ما هو لازم لتحييد التهديد الإيراني، وسنمارس كامل قوتنا وابتكارنا وتكنولوجيتنا واقتصادنا ضدهم في سبيل بلوغ موقع يمكننا من تحقيق التقدم عليهم بعدة خطوات».

وبينما اشارت إسرائيل بأصابع الاتهام إلى إيران بعدما اقدم قراصنة على اختراق خوادم إسرائيلية لمنشآت مواقع شركتي النقل العام «دان» و«كافيم»، اللتين تخدمان منطقة تل أبيب، و«متحف الأطفال» في مدينة حولون المحتلة، والمدونة الإلكترونية للإذاعة العامة للاحتلال الإسرائيلي، ليلة السبت وقاموا بتسريب بيانات، اتهم غلام رضا جلالي، قائد الدفاع المدني الإيراني، ليلة الأحد، إسرائيل والولايات المتحدة بأنهما قد تكونان وراء هجوم إلكتروني عطل مبيعات البنزين في جميع أنحاء البلاد، لكنه قال إن التحقيق الفني لم يكتمل بعد؛ إذ قالت إيران في السنوات القليلة الماضية إنها في حالة تأهب قصوى لاحتمال تعرضها لهجمات عبر الإنترنت، والتي تنحي باللوم فيها على الولايات المتحدة وإسرائيل.

المصرى اليوم

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