إعلامي سعودي: ابنة جورج قرادحي تعمل في MBC

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي، عبدالجليل السعيد، بقناة «24 السعودية»، أن باتريسيا، ابنة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ما زالت تعمل في قناة MBC، بالرغم من الجدل الحاصل نتيجة تصريحات والدها.

وعلى حسابه في «تويتر»، قال عبدالجليل السعيد: «ابنة جورج قرادحي باتريسيا تعمل في قناة mbc حتى الآن، ولها منصب رفيع في mbc Academy، مطالبا بطرد ابنة قرداحي من القناة العائدة للسعوديين، على خلفية تصريحات والدها حول حرب اليمن المسيئة للسعودية.

وكان جورج قرداحي قد رد: «أنا لم اخطئ في حق أحد. فلماذا اعتذر وأنا كنت واضحًا في كلامي ولم أتهجم على أحد؟ وعندما سألوني عن مواقفي في إحدي المقابلات، قلت أنا ضد الحرب العبثية وضد أي حرب بين الأخوة العرب، والحرب في اليمن أصبحت عبثية والكثير من الإخوان في الخليج يعتبرونها كذلك، فهذه الحرب مكلفة ماديًا واقتصاديًا وبشريًا، ولم أقل أنني مع الحوثيين أو مع السعوديين أو ضدهم.

يذكر أن أعلنت المملكة العربية السعودية قد قامت باستدعاء سفيرها في بيروت، وأمهلت السفير اللبناني لدى الرياض 48 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، التي اُعتبرت «مسيئة» لكل من السعودية والإمارات.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية قررت المملكة أيضًا وقف دخول كافة الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وقالت إن القرارات تأتي بسبب «التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني»، معتبرة أنها «تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها».

وأرجعت السعودية، قرارها بوقف دخول الواردات اللبنانية «إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة»، إضافة إلى عدم التعاون في تسليم مطلوبين بموجب اتفاق الرياض للتعاون القضائي.