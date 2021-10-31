كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من شقة.. وضبط مرتكبى الواقعة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها،وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (مبلغ مالى «من متحصلات واقعة السرقة»)، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب»، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى، بإستدعاء المجنى عليها إتهمتهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.