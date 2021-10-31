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بعدما احتجزها وقيدها بجنزير 3 سنوات طفلة الدقهلية ترفض اتهام والدها : «كان خايف عليا» ()

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بعدما احتجزها وقيدها بجنزير 3 سنوات طفلة الدقهلية ترفض اتهام والدها : «كان خايف عليا» (فيديو) بعدما احتجزها وقيدها بجنزير 3 سنوات طفلة الدقهلية ترفض اتهام والدها : «كان خايف عليا» ()

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استعمت نيابة مركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، اليوم، لأقوال الطفله شهد البالغة من العمر 12 سنة وقيدها والدها في السرير بالجنازير لمدة 3 سنوات لمنعها من زيارة والدتها بعدما طلبت منه الطلاق.

ورفضت الطفلة اتهام والدها بأى شئ وأكدت انه كان يخاف عليها ويربطها حتى لا تخرج وهو خارج المنزل حتى لا تذهب لوالدتها ونفت تعرضها للضرب أو التعذيب وقالت "هو بس كان خايف على، وكان بيجيب لى الأكل ويربطنى ويقفل على البيت علشان مخروجش".

كان مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز ميت غمر بجنوب الدقهلية، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بالعثور على طفلة مقيدة بالجنازير داخل منزل مهجور بالقرية، واتهموا والدها بتقييدها لمدة 3 سنوات.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين العثور على الطفلة شهد. م، 12 سنة، مقيدة بالجنازير من قدميها بالسرير وتجلس في وضع القرفصاء وتبكى، وبسؤالها أكدت أن والدتها قيدها كذلك لمنعها من الخروج والذهاب لوالدتها التي تطلقت منه.

وقام ضباط المباحث بفك قيود الطفلة ونقلها لمستشفى ميت غمر العام للعلاج وتوقيع الكشف الطبي عليها.

وأكد شهود عيان من الأهالي أن الطفلة شهد اختفت منذ 3 سنوات وكلما سألوا والدها عليها أكد أنها ذهبت لوالدتها ولكنهم بدأوا في سماع أصوات بكاء متواصل من المنزل وفى البداية ظنوا أن المنزل «مسكون» فقرر اثنان من الشباب دخول المنزل من أعلى السطوح لاستبيان سبب البكاء وفوجئوا بالطفلة مقيدة في السرير بإحدى الغرف ولا يوجد بجوارها أي طعام.

تمكن ضباط مباحث مركز ميت غمر من القبض على الأب الذي علل تصرفه بأنه يحافظ على طفلته حتى لا تخرج من المنزل في عدم وجوده وهى في سن خطرة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

أب يحتجز ابنته ويقيدها بالسرير لمدة 3 سنوات
أب يحتجز ابنته ويقيدها بالسرير لمدة 3 سنوات
أب يحتجز ابنته ويقيدها بالسرير لمدة 3 سنوات

المصرى اليوم

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