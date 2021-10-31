إستجابة لإلتماسات المواطنين.. الأحوال المدنية يوجه مأموريات لإستخراج الرقم القومى بـ8 محافظات

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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة، المنيا، المنوفية، الغربية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، قنا ) ، يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد ( 7 حالات إنسانية) بـ (المستشفيات محل تواجدهم) لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، مراعاة لظروفهم الصحية التي تحول دون إنتقالهم لأى موقع بالقطاع.

كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (قرية شنوان مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن وتسليمها لهن.



كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية)، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات («كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة») بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.



وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء.. تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى وكذلك المصدرات الثبوتية لإجمالى عدد (214 للأشخاص من ذوى الإعاقة البصرية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم .

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.