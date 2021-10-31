أخبار عاجلة

محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته -
بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية -
حزب الوفد يحتفل بـ عيد الجهاد 13 نوفمبر -
قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر -
ثقافة جنوب سيناء تناقش دور الأدب في بناء خيال الطفل بطور سيناء -
تشكيل ميلان المتوقع أمام الإنتر في ديربي الغضب الإيطالي -
استمرار الحالة المطرية في عسير حتى صباح الاثنين -
"جبهة تيغراي": هدفنا الإطاحة بأبي أحمد وليس السيطرة على أديس أبابا -
"تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية": زراعة 18 ألف شتلة في المرحلة الأولى -
القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«النواب» يوافق نهائيا على «حماية المنشآت الحيوية» بأغلبية الأعضاء

Print
«النواب» يوافق نهائيا على «حماية المنشآت الحيوية» بأغلبية الأعضاء «النواب» يوافق نهائيا على «حماية المنشآت الحيوية» بأغلبية الأعضاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد بأغلبية الاعضاء وقوفا، نهائيا على مشروع قانون مقدم من بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية دائما وليس بمدة محددة .

ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار، على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيويةن النصان الآتيان:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى.

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةن ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب بـ«الشيوخ»: الحكومة تقدم فرص استثمارية عظيمة في مجال مشروعات النقل

نائب بـ«الشيوخ»: الحكومة تقدم فرص استثمارية عظيمة في مجال مشروعات النقل

بالصور .. الطائرات المسيرة التي هاجمت منزل رئيس الحكومة العراقية

بالصور .. الطائرات المسيرة التي هاجمت منزل رئيس الحكومة العراقية

الحكومة الإسرائيلية تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا

الحكومة الإسرائيلية تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا

إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة

إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة