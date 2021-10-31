تحرير ٩٥ إندار وغلق ٥٠ منشأة طبية لمخالفتها شروط الترخيص

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أعلن السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط أن إدارة العلاج الحر قامت بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة من عيادات ومستشفيات خاصة ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة، حيث قامت بترخيص عدد 34 عياده ومركز طبي، كما تم المرور على عدد اجمالى 253 منشأة طبيه لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية

وتم تحرير 95 انذار للمنشأت لتلافي السلبيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد 46 منشآت صحية غير مرخصة لحين تقديم اوراق الترخيص لإدارة العلاج الحر وتوفيق الأوضاع والإلتزام بالاشتراطات والمعايير الصحيحة.