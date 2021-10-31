رفع 12 ألف طن قمامة وإزالة 603 حالة إشغالات متنوعة خلال الأسبوع الماضي بالفيوم

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نظمت محافظة الفيوم عددًا من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس واطسا، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 12062 طن قمامة، وإزالة 603 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1985 كشاف إنارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

أوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، في بيان، الأحد، أنه تم خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 3600 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، والطرق الرئيسية ومداخل قرى دسيا، وتلات، والشيخ فضل، وزاوية الكرادسة، وهوارة عدلان، والعدوة، وسيلا، واللاهون، والناصرية، والعزب، كما تم إزالة 250 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.

وأضاف، أنه تم صيانة وتركيب 550 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة والشوارع الداخلية بأحياء شرق وغرب والجون وجنوب، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرى العزب، ودسيا، وتلات، وزاوية الكرادسة، وكفور النيل، ودمو، وحي زهراء الفيوم.

وكشف المهندس محمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2162 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 160 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 285 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

فيما أشار خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، إلى تنظيم 45 حملة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 4300 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 69 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 300 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.

ولفت ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلى تنظيم 27 حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2000 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 124 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة 850 كشاف إنارة بطريق القاهرة الفيوم، ومدينة طامية، والوحدات القروية التابعة للمركز.