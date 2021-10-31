برامج تعليمية مبتكرة على قناة مدرستنا حول مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة

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بدأت قناة مدرستنا التعليمية، تقديم سلسلة من البرامج التعليمية لمناهج الصف الرابع الإبتدائي بطرق جديدة ومبتكرة، بعد التجديدات الملحوظة التي طبقت على المواد الدراسية هذا العام.

تتميز المناهج الدراسية الجديدة للصف الرابع الابتدائي بشموليتها وقدرتها على تبسيط المعلومات العلمية والتاريخية للطلاب بطرق عديدة، وتستعين الوزارة بطرق تدريس ديسكفري ومناهجها لتطوير المناهج الدراسية خاصة في المواد العلمية والرياضية والدراسات.

ولا تقل هذه المناهج التعليمية في أساليبها ومحتواها عما يقدم في المدارس الدولية وما يدرسونه الطلاب في الخارج، وذلك بعدما حرصت وزارة التربية والتعليم على تجديدها وتعزيزها بالمعلومات.

ومفاجأة وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الرابع الابتدائي هي البرامج التعليمية التي تعرضها قناة مدرستنا في مادة الرياضيات، التي تعتمد على أمتع طرق التدريس من مصادر وخبرات احترافية.

وعلى طريقة أفلام ديسكفري، قدمت قناة مدرستنا درسا تعليميا عن مادة الرياضيات من خلال عرض فيلم قصير عن دورة حياة النمل وسلوكياتهم واستخدامهم قواعد الرياضيات في حياتهم.

وعادة كانت تقدم مناهج الدراسات معلومات تاريخية مجردة لا تربط الطلاب بالواقع، لذا حرصت وزارة التربية والتعليم هذا العام على تقديم موضوعات دراسية واقعية إلى جانب السرد التاريخي.

من بين موضوعات الكتاب المدرسي في مادة الدراسات الاجتماعي، توجد معلومات عن معرض «تراثنا» لعرض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات.

يستهدف هذا الموضوع ربط الطلاب بالواقع الذي يحدث من حولهم، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الحرف اليدوية التي نشتهر بها، وتثقيفهم بالتراث المصري على طريقة أفلام ناشيونال جيوجرافيك.

البرامج التي تعرض على شاشة مدرستنا تضم أيضا دروسا عن منهج اللغة العربية المقسم إلى محاور هامة منها ماهو تثقيفي ومنها ما يخص تنمية المهارات.

تنقسم محاور منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي إلى أنشطة القراءة والاستماع والاختبارات البسيطة والتثقيف المعلوماتي، ويبرز ذلك من المحور الأول الذي يتحدث عن تاريخ العلماء المصريين.

يعرض الكتاب المدرسي حوارا صحفيا مع الدكتور مجدي يعقوب باعتباره نموذج يقتدي به الطلاب، يتحدث فيه عن تاريخه وإنجازاته ونصائحه، كما يتيح المنهم لأول مرة للطلاب فرصة الكتابة عن أمنياتهم وأحلامهم.

أيضا يتيح المنهج الجديد فرصة للطلاب إلى تصفح الإنترنت لمعرفة المزيد من المعلومات عن المواد الدراسية المقررة مثل البحث عن نشيد«اسلمي يامصر» وظروف كتابته وتحويله لنشيد قومي.

ولا ننسى التغيير الكبير الذي شهده منهم تكنولوجيا المعلومات الذي كان يعرف سابقا بمادة «الكمبيوتر» التي كانت معنية بتثقيف الطلاب حول مكونات الحاسب الآلي وطريقة استخدام الانترنت.

ولكن مع تطور العصر الحديث، وتنشئة الطلاب منذ الصغر على استخدام التكنولوجيا، كان لزاما تغيير هذه المناهج وتحديثها بما يليق بالوقت الحالي.

وأصبحت هذه المادة تتحدث عن موضوعات تثقيفية مثل التنمر الإلكتروني عبر السوشيال ميديا، وطرق التعامل معه، والسلوكيات المصاحبة لهذا الانفتاح المعرفي.

لم تعد مناهج العلوم معقدة وتحتوي على معلومات بعيدة عن الحياة العامة، بل أصبحت مبسطة وتستعرض الاستكشافات العلمية والتجارب بطرق تثقيفية سهلة الاستيعاب.

تساءل تعلم وشارك.. هذه هي المباديء الأساسية التي تعتمد عليها مناهج العلوم في الوقت الحالي، وتتيح للطلاب قراءة النص وتحليله وملاحظة خصائص الصور، إلى جانب الإطلاع على مهارات العلماء وتطبيق تجاربهم بأنفسهم.

أمام مادة تكنولوجيا المعلومات فهي في تطور مستمر، وتستعين حاليا بطريقة ناشيونال جيوجرافيك في تقديم المواد العلمية بطريقة مبسطة، وكيفية التعامل مع المواد التكنولوجية أيضا.

يوفر هذا المنهج معلومات عن تطور المواد التكنولوجية على مدار التاريخ، وكيف استخدم العلماء هذه الوسائل لجمع البيانات وتحليلها وتسجيل النتائج.

ومن أجل مزيد من الإطلاع وفرت وزارة التربية والتعليم نسخة رقمية من جميع المواد في بنك المعرفة، يمكنكم الحصول عليها عن طريق نسخ QR كود الذي أعلن عنه الدكتور طارق شوقي عبر صفحته على موقع فيسبوك.

تعرض البرامج التعليمية لمنهج الصف الرائع الابتدائي على قناة مدرستنا على مدار أسبوع بداية من 31 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر، من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساءا وذلك بالتزامن مع عودة الطلاب من المدارس.

كما توفر قناة مدرستنا إعادة لهذه الحلقات التعليمية في صباح اليوم التالي من الساعة الثامنة صباحا وحتى 11 ونص ظهرا.