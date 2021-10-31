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415 ندوة إرشادية لتوعية المزارعين بزراعة القمح في المنيا

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415 ندوة إرشادية لتوعية المزارعين بزراعة القمح في المنيا 415 ندوة إرشادية لتوعية المزارعين بزراعة القمح في المنيا

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أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة في المنيا، الانتهاء من عقد 415 ندوة إرشادية لتعريف المزارعين بالتوصيات الفنية لخدمة وزراعة القمح، والزراعات الشتوية، حيث تستهدف المديرية زراعة 250 ألف فدان قمح، والبنجر 50 ألف فدان، ومن قصب السكر 33 ألف فدان .

قال «رضوان» تم الانتهاء من استعدادات المديرية لاستقبال محصول القمح موسم 2021/2022، حيث تبلغ المساحة المنزرعة للعام الحالي 250 ألف فدان، وبداية من الموسم الشتوى يتم توزيع الأسمدة عن طريق كارت الفلاح، وتم عقد 9 ندوات إرشادية على مستوى الإدارات الزراعية وتم عقد 415 ندوة إرشادية لتعريف المزارعين بالتوصيات الفنية لخدمة وزراعة القمح .

المصرى اليوم

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