الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقة

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أثناء قيام قوة أمنية بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط 3 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية») حال إستقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم مُحمل عليها «عدد 33 شداد معدنى مجهولين المصدر» .

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات حيازتهم إعترفوا بسرقتها من داخل موقع إنشائى خاص بإحدى التجمعات السكنية تابع لإحدى الشركات بدائرة القسم بأسلوب المغافلة بقصد التصرف فيها وبيعها لأحد تجار معدات البناء وبإستدعاء «مشرف الأمن الإدارى بالشركة المشار إليها» تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.