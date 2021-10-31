ضبط ٥٠٠ كيلو سكر تمويني قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وترأس محمد الألفي مدير إدارة تموين تموين ههيا ،حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة المركز، وتمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية السلامون من ضبط تروسيكل لايحمل لوحات معدنية، قادم من أبوكبير متوجهاً إلى قرية حوض نجيح محمل بـ 25 باكتة سكر تمويني مهربة بغرض بيعها في السوق السوداء، بداخل كل باكتة عدد 20 كيس، زنة الكيس الواحد 1 كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 500 كيلو .

تم تحرير المحضر رقم 10748 لسنة 2021 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات وتسليم التروسيكل إلى مركز الشرطة .