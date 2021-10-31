حملات أمنية بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة لمكافحة جرائم الإتجار في المخدرات

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واصل قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توجيه الحملات الأمنية لمكافحة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة بمحيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمى شرطة (أول وثان أكتوبر) أسفرت جهودها عن ضبط (4 أشخاص «لهم معلومات جنائية») وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش و3فرد محلى وعدد من الطلقات النارية وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و5 هواتف محمول و سيارة ) بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبالغ المالية من متحصلات البيع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.