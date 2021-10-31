أخبار عاجلة

محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته -
بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية -
حزب الوفد يحتفل بـ عيد الجهاد 13 نوفمبر -
قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر -
ثقافة جنوب سيناء تناقش دور الأدب في بناء خيال الطفل بطور سيناء -
تشكيل ميلان المتوقع أمام الإنتر في ديربي الغضب الإيطالي -
استمرار الحالة المطرية في عسير حتى صباح الاثنين -
"جبهة تيغراي": هدفنا الإطاحة بأبي أحمد وليس السيطرة على أديس أبابا -
"تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية": زراعة 18 ألف شتلة في المرحلة الأولى -
القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حملات أمنية بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة لمكافحة جرائم الإتجار في المخدرات

Print
حملات أمنية بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة لمكافحة جرائم الإتجار في المخدرات حملات أمنية بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة لمكافحة جرائم الإتجار في المخدرات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توجيه الحملات الأمنية لمكافحة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة بمحيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمى شرطة (أول وثان أكتوبر) أسفرت جهودها عن ضبط (4 أشخاص «لهم معلومات جنائية») وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش و3فرد محلى وعدد من الطلقات النارية وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و5 هواتف محمول و سيارة ) بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبالغ المالية من متحصلات البيع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العرض الأول لفيلم «أبوصدام» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

العرض الأول لفيلم «أبوصدام» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الصحة: تطعيم نصف مليون مواطن يوميا باللقاحات المضادة لـ«كورونا»

الصحة: تطعيم نصف مليون مواطن يوميا باللقاحات المضادة لـ«كورونا»

«بالدعاء».. ناهد السباعي تحيي الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي

«بالدعاء».. ناهد السباعي تحيي الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي

المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون

المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون