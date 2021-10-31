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إيران عن المباحثات مع : تسير ببطء

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إيران عن المباحثات مع السعودية: تسير ببطء إيران عن المباحثات مع : تسير ببطء

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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن المباحثات مع تسير ببطء.

وأضاف عبداللهيان في تصريحات صحفية اليوم، أن سلوك السعودية لم يكن بناء تجاه بلاده، في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذا ما تم تسجيله في الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني، لكن عملية التفاوض، حاليا، تسير ببطء.

وذكر عبداللهيان أن المحادثات مع السعودية جرت بوساطة عراقية، في أعقاب قرار إيراني تم اتخاذه على المستوى الداخلي، بالتنسيق مع جميع الإدارات والأجهزة المسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية الإيرانية، موضحا أن بلاده تشعر بأن السعوديين يتحركون ببطء.

وأفادت تقارير إعلامية بأن إيران طلبت من السعودیة إعادة فتح القنصليات واستئناف العلاقات الدبلوماسية، في إشارة إلى تقدم المحادثات بين الجانبين، والتي تهدف إلى إنهاء الخصومة بينهما.

وأبدى رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، أحمد جنتي، ترحيبه، بـ«التقارب» بين بلاده وبين السعودية، واصفا حل المشاكل العالقة بين الجانبين بـ«الخطوة المهمة».

وقال جنتي، خلال اجتماع لمجلس خبراء القيادة في إيران، إن «حل المشاكل بين إيران والسعودية خطوة مهمة».

وأضاف: «نرحب بالتقارب الحاصل بين البلدين المسلمين إيران والسعودية. الوحدة بين المسلمين عبادة، ولابد من تعزيزها وتوسيعها».

المصرى اليوم

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