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ديوان المظالم يدعو المهتمين إلى تقديم الآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

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ديوان المظالم يدعو المهتمين إلى تقديم الآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ديوان المظالم يدعو المهتمين إلى تقديم الآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
بهدف رفع مستويات جودة الحياة لكل مَن على أرض بلادنا الغالية من مواطنين ومقيمين

ديوان المظالم يدعو المهتمين إلى تقديم الآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

ينشر ديوان المظالم، بعد غد الثلاثاء، استطلاعاً لقياس آراء المهتمين حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وذلك عبر الرابط التالي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Judgment/bog/boardofgrievances/Pages/default.aspx.

ويدعو ديوان المظالم الجهات والمختصين وأصحاب الاهتمام، إلى المشاركة في الاستطلاع الذي يُطلقه بشأن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولمدة شهر.

ويمكّن ديوان المظالم، من خلال الاستطلاع، الجهات الحكومية والخاصة والأفراد من إبداء آرائهم وملحوظاتهم على مشروع اللائحة التنفيذية للوصول إلى صيغة تساعد بدقتها وشموليتها في إيصال الحقوق إلى أهلها، وليسهم ديوان المظالم بدوره في رفع مستويات جودة الحياة لكل مَن على أرض بلادنا الغالية من مواطنين ومقيمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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