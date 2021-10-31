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ورشة عمل لتنمية مهارات الشباب في الشرقية حول فن الموزاييك

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ورشة عمل لتنمية مهارات الشباب في الشرقية حول فن الموزاييك ورشة عمل لتنمية مهارات الشباب في الشرقية حول فن الموزاييك

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنفيذ ورشة عمل حرفية عن فن الموزاييك، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، ضمن خطة نشاط الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، وذلك بمركز شباب سماكين الشرق التابع لإدارة الحسينية الرياضية، وبمشاركة 25 شاب وفتاه من أعضاء المركز.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة ،أن ورشة العمل تناولت التعريف بفن الموزاييك «التصوير الجداري»، وهو عبارة عن الزخرفة على لوح خشبي باستخدام قطع صغيرة من مواد مختلفه مثل السيراميك، أو الزجاج، أو الرخام، أو الأحجار لإنتاج أعمال فنية لا تفقد ألوانها وبريقها مع الوقت، لافتاً إلى أنه صاحب الندوة ورشة عمل تم خلالها تنفيذ ما تم شرحه بطريقة عملية لصقل مهارات المتدربين وتنمية قدراتهم، وبث روح التعاون والإبتكار فيما بينهم .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

المصرى اليوم

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