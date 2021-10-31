أخبار عاجلة

محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته -
بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية -
حزب الوفد يحتفل بـ عيد الجهاد 13 نوفمبر -
قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر -
ثقافة جنوب سيناء تناقش دور الأدب في بناء خيال الطفل بطور سيناء -
تشكيل ميلان المتوقع أمام الإنتر في ديربي الغضب الإيطالي -
استمرار الحالة المطرية في عسير حتى صباح الاثنين -
"جبهة تيغراي": هدفنا الإطاحة بأبي أحمد وليس السيطرة على أديس أبابا -
"تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية": زراعة 18 ألف شتلة في المرحلة الأولى -
القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«المصرى الديمقراطى» فى البرلمان يرفض تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية والعامة

Print
«المصرى الديمقراطى» فى البرلمان يرفض تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية والعامة «المصرى الديمقراطى» فى البرلمان يرفض تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية والعامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لا يستهدف الشخص الطبيعي وانما من يسعي لتدمير منشآت بلده وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم الاحد: «بالتأكيد القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي خاصة وان المواطن الطبيعي لا يحال للقضاء العسكري وانما فقط من يدمر ممتلكات بلده وهي ممتلكات الشعب».

جاء ذلك ردا على النائبة مها عبدالناصر عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التي أعلنت رفضها لمشروع القانون، وقالت انه يستهدف المواطن الطبيعي .

و اضافت «عبدالناصر» ردا على رئيس لجنة الدفاع والامن القومي: «نوافق على تطبيق القانون على من يعتدون على المنشآت العسكرية لكنني أطالب بتحديد ما المقصود بالمنشات الحيوية والعامة الواردة في مشروع القانون».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته

محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته

بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية

بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية

حزب الوفد يحتفل بـ عيد الجهاد 13 نوفمبر

حزب الوفد يحتفل بـ عيد الجهاد 13 نوفمبر

قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر

قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر