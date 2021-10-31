«المصرى الديمقراطى» فى البرلمان يرفض تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية والعامة

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قال النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لا يستهدف الشخص الطبيعي وانما من يسعي لتدمير منشآت بلده وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم الاحد: «بالتأكيد القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي خاصة وان المواطن الطبيعي لا يحال للقضاء العسكري وانما فقط من يدمر ممتلكات بلده وهي ممتلكات الشعب».

جاء ذلك ردا على النائبة مها عبدالناصر عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التي أعلنت رفضها لمشروع القانون، وقالت انه يستهدف المواطن الطبيعي .

و اضافت «عبدالناصر» ردا على رئيس لجنة الدفاع والامن القومي: «نوافق على تطبيق القانون على من يعتدون على المنشآت العسكرية لكنني أطالب بتحديد ما المقصود بالمنشات الحيوية والعامة الواردة في مشروع القانون».