هجوم برلماني على «بكرى» بسبب نقده للمجلس .. ونائب: «اللى مش عاجبه يستقيل»

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، خلافا بين النائب مصطفى بكرى وعدد من الأعضاء بعد محاولة «بكرى» الحصول على الكلمة لإلقاء بيان عاجل قائلا: «المجلس لا يقوم بدوره الرقابى»،و هو ما رفضه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، وقال «رشاد» : «هذا المجلس سيظل معبرا عن صوت الشعب المصري، يمارس أدواته الرقابية بشكل كامل وحرية كاملة، وأتحدى أي نائب أن يكون سجل على التابلت وقد منع من الحديث أو حجبت كلمته».

وأضاف أن الحرية والديمقراطية يتم ممارستها تحت قبة البرلمان في أبهى صورها بشهادة المعارضة وكافة القوى السياسية الممثلة داخل المجلس.

و تابع: «أرفض الكلمات التي خرجت من النائب مصطفى بكري، لان عدد الأدوات الرقابية التي ناقشها هذا المجلس تجاوزت حد المعقول .

و هذا المجلس أفضل من مجالس كانت الكلمات توزع فيها بالمجاملة وكانت مجرد فضفضة، وهذه القاعة تمارس دورها الذي تعاهدت عليه أمام الله في دعم المواطن المصري، ودعم الدولة المصرية دون تقصير في أي أداة رقابية«.

ووجه أشرف رشاد، رسالة للنواب، قائلا: «أرجو أن نعي هذه القاعة وقيمتها، وهذا المجلس قياسيا منصفا في استخدام كافة الأدوات الرقابية».

و شن النائب حسن المير هجوما على «بكرى» قائلا «:» انا حزين مما اسمعه من النائب مصطفى بكرى الذي يهين المجلس وهجومه المستمر على المجلس بهذه الصورة في الفضائيات، واللى مش عاجبه المجلس يستقيل «.

و حاول «بكرى» الحصول على الكلمة والرد على النواب واقفا إلا ان المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس علق قائلا موجها حديثه لـ«بكرى» قائلا: «اجلس مكانك سيادة النائب ليس لك الحق في الرد إلا على امر يمس شخصك اجلس من فضلك». ورد بكرى باشارة من يده تعنى :«مينفعش كده».