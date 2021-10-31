أخبار عاجلة

محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته -
بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية -
حزب الوفد يحتفل بـ عيد الجهاد 13 نوفمبر -
قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر -
ثقافة جنوب سيناء تناقش دور الأدب في بناء خيال الطفل بطور سيناء -
تشكيل ميلان المتوقع أمام الإنتر في ديربي الغضب الإيطالي -
استمرار الحالة المطرية في عسير حتى صباح الاثنين -
"جبهة تيغراي": هدفنا الإطاحة بأبي أحمد وليس السيطرة على أديس أبابا -
"تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية": زراعة 18 ألف شتلة في المرحلة الأولى -
القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارة إلى إيطاليا غدًا

Print
الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارة إلى إيطاليا غدًا الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارة إلى إيطاليا غدًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الإثنين، زيارة رسمية إلى إيطاليا، تتضمن لقاءات له مع رئيس ورئيس وزراء إيطاليا وبابا الفاتيكان.

وقالت سفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إن عباس سيصل العاصمة الإيطالية روما، الإثنين، في زيارة تستمر لـ4 أيام.

وأضافت عودة أن عباس سيلتقي نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الثلاثاء، ورئيس الوزراء ماريو دراغي الأربعاء، لافتةً إلى أن عباس سيعقد اجتماعا مع بابا الفاتيكان فرنسيس، الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن زيارة عباس تأتي لبحث آخر المستجدات على القضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والحصار المفروض على قطاع غزة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته

محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته

بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية

بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية

حزب الوفد يحتفل بـ عيد الجهاد 13 نوفمبر

حزب الوفد يحتفل بـ عيد الجهاد 13 نوفمبر

قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر

قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر