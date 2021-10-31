الرئيس الفلسطيني يبدأ زيارة إلى إيطاليا غدًا

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يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الإثنين، زيارة رسمية إلى إيطاليا، تتضمن لقاءات له مع رئيس ورئيس وزراء إيطاليا وبابا الفاتيكان.

وقالت سفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إن عباس سيصل العاصمة الإيطالية روما، الإثنين، في زيارة تستمر لـ4 أيام.

وأضافت عودة أن عباس سيلتقي نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الثلاثاء، ورئيس الوزراء ماريو دراغي الأربعاء، لافتةً إلى أن عباس سيعقد اجتماعا مع بابا الفاتيكان فرنسيس، الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن زيارة عباس تأتي لبحث آخر المستجدات على القضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والحصار المفروض على قطاع غزة.