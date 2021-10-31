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الداخلية : ضبط (11993) قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

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الداخلية : ضبط (11993) قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة الداخلية : ضبط (11993) قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

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مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة .

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.


قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3248) قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11993) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الضرائب والرسوم

أسفرت جهودها عن ضبط (217) قضية في مجال «الضرائب العامة، جمارك، الضرائب العقارية والملاهى.

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (158) قضية متنوعة (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).

شرطة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1314) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).

المصرى اليوم

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