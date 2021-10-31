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خادم الحرمين يوافق على السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد

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خادم الحرمين يوافق على السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد خادم الحرمين يوافق على السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد
العازمي: تأتي تجسيداً للاهتمام بالقطاع الصحي وتسخير الإمكانات للارتقاء بمستوى الخدمات

خادم الحرمين يوافق على السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد.

وأكّد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على القرارات التي يتخذها المجلس الصحي السعودي؛ تأتي تجسيداً للاهتمام بالقطاع الصحي في المملكة، وتسخير الإمكانات للارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية.

وأوضح أن السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، تأتي في إطار تنظيم وتشريع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات النمو والسلوك في المملكة، بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذوات العلاقة؛ حيث تهدف هذه السياسة الوطنية إلى تنفيذ إجراءات منظمة لاكتشاف اضطرابات طيف التوحد في الرعاية الصحية الأولية بشكل مبكر، وتمكينها من التعامل معها من خلال المسح الوطني والتثقيف الصحي.

وبيّن الدكتور العازمي، أن القرار يلزم القطاعات الصحية التي تقدم خدمات للأطفال بالتدرج في تطبيق هذه السياسة؛ على أن تكون مطبّقة في القطاعات الصحية بنهاية عام 2022م، وأنه سيتم تسجيل جميع الحالات المشخصة بطيف التوحد في السجل الوطني لاضطرابات طيف التوحد التابع للمجلس الصحي السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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