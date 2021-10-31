سولشاير يمتدح نجم مانشستر يونايتد بعد إذلال توتنهام

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أثنى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على لاعب خط الوسط سكوت مكتوميناي بعد فوز فريقه 3-صفر على توتنهام هوتسبير يوم السبت.

في حديثه بعد المباراة، وصف سولشاير مكتوميناي بأنه رجل المباراة لأدائه القوي في خط الوسط. كان من دواعي سرور المدرب النرويجي أن يرى لاعب خط الوسط الاسكتلندي يتدخل ويتقدم للأمام ويحافظ على الاستحواذ. قال سولشاير: «رجل المباراة بالنسبة لي، هو مكتوميناي هذا هو الذي رأيناه عدة مرات من قبل. لقد تعرض لإصابة، وعملية جراحية هذا الموسم، لكن أمام توتنهام، أعتقد أنه كان رائعًا للغاية، فاز في التدخلات، وقاد الفريق إلى الأمام».

سجل اليونايتد، في هذه المباراة، فوزه الأول بالدوري في خمس مباريات. وتعرض سولشاير لضغوط هائلة ليحقق نتيجة إيجابية ضد توتنهام. غير مدرب يونايتد أسلوب لعبه، واختار ثلاثة في الدفاع مع فريد وبرونو فرنانديز وسكوت مكتوميناي في خط الوسط.

حقق النظام أرباحًا هائلة، حيث قادت أهداف كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني وماركوس راشفورد الشياطين الحمر إلى فوز 3-0.

كان سكوت مكتوميناي نفسه تحت المراقبة بعد سلسلة من العروض دون المستوى جنبًا إلى جنب مع فريد في خط وسط يونايتد. ومع ذلك، فإن كلمات التشجيع من سولشاير يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً بالنسبة لـ «مكتوميناي» لتكرار نفس المستوى في بقية الموسم.

على الرغم من الفوز الرائع على فريق توتنهام هوتسبير المتعثر، لا يزال أولي جونار سولشاير يتعرض لضغوط لإثبات جدارته كمدرب لمانشستر يونايتد.