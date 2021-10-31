وزير الري يستعرض تطبيقات التحول الرقمي لخدمة المشروع المائية بالمحافظات

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استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، الأحد، خلال اجتماعه وقيادات وزارة الري ميكنة الأعمال والتحول الرقمي وعرض موقف التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت.

ووجه «عبدالعاطي»، بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقات تشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، والمعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية.

ولفت وزير الري إلى أن التطبيقات الذكية تساهم أيضا في تحديث منظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الرى الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.