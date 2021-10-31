أخبار عاجلة

محافظ الجيزة ناعيًا ضحايا انفجار أسطوانة الغاز: تغمدهم الله بواسع رحمته -
بيان جديد من الأزهر بشأن الانتحار: المؤمن يرى الشدائد والابتلاءات سنة حياتية حتمية -
حزب الوفد يحتفل بـ عيد الجهاد 13 نوفمبر -
قضية الصفافير.. تأجيل نظر تظلم إسراء عبدالفتاح على منعها من السفر لـ12 ديسمبر -
ثقافة جنوب سيناء تناقش دور الأدب في بناء خيال الطفل بطور سيناء -
تشكيل ميلان المتوقع أمام الإنتر في ديربي الغضب الإيطالي -
استمرار الحالة المطرية في عسير حتى صباح الاثنين -
"جبهة تيغراي": هدفنا الإطاحة بأبي أحمد وليس السيطرة على أديس أبابا -
"تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية": زراعة 18 ألف شتلة في المرحلة الأولى -
القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الري يستعرض تطبيقات التحول الرقمي لخدمة المشروع المائية بالمحافظات

Print
وزير الري يستعرض تطبيقات التحول الرقمي لخدمة المشروع المائية بالمحافظات وزير الري يستعرض تطبيقات التحول الرقمي لخدمة المشروع المائية بالمحافظات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، الأحد، خلال اجتماعه وقيادات وزارة الري ميكنة الأعمال والتحول الرقمي وعرض موقف التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت.

ووجه «عبدالعاطي»، بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقات تشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، والمعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية.

ولفت وزير الري إلى أن التطبيقات الذكية تساهم أيضا في تحديث منظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات على الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الرى الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضبط أحد الأشخاص لإنشائه شبكة توزيع «إنترنت» بالجيزة

ضبط أحد الأشخاص لإنشائه شبكة توزيع «إنترنت» بالجيزة

8.4 مليار دولار جمعتها البرازيل لنباء شبكة الجيل الخامس من الانترنت

8.4 مليار دولار جمعتها البرازيل لنباء شبكة الجيل الخامس من الانترنت

إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بمحافظة كفرالشيخ

إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بمحافظة كفرالشيخ

رئيس جامعة حلوان: تدشين منصة للبحث العلمي لتكون نواة لشبكة قومية للبحث والإبداع

رئيس جامعة حلوان: تدشين منصة للبحث العلمي لتكون نواة لشبكة قومية للبحث والإبداع