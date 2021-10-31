★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أنه تم توزيع 35 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن مصرأنفقت 400 مليون دولار لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين المصريين.

وأوضح تاج الدين، الأحد، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج المذاع على فضائية أن مصر نوعت مصادر الحصول على اللقاحات كالقاح الصينى، أو «أسترازينيكا»، أو «جونسون آند جونسون»، وكذلك لقاحات التحالف العالمي للقاحات، تمويل حكومي، ودعم رئاسي.

وأكد تاج الدين: «حصول 25 مليون مصري على اللقاحات، بواقع 35 مليون جرعة» لافتًا إلى أن: «توفير اللقاحات ساهم في حصول عدد كبير من المواطنين عليها في ظل النقص العالمي، وفي ظل حصول 5% فقط من مواطني القارة الأفريقية على اللقاحات.»

وتابع مستشار الرئيس لشؤون الصحو والوقاية: «نطمح وفق الخطة للوصول إلى 40 مليون مواطن على الجرعة الكاملة من اللقاحات بحلول ديسمبر من العام الجاري، بواقع 80 مليون جرعة أو أقل قليلًا إذا تم حساب نسبة لقاح جونسون الذي يستخدم بجرعة واحدة.»

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أن مصر تسعى إلى توطين صناعة اللقاحات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي لخها وتعويض النقص بالقارة السمراء«لافتًا إلى أنه :» تم الاتفاق مع بعض الشركات للتصنيع حتى تكون مصر مصدر من مصادر توفير اللقاحات من أجل حاجة مصر أولا، ثم حاجة إفريقيا ثانيا، والمنطقة كلها ثالثا«.

وحول ما يتردد عن إمكانية استخدام سم العقارب في العلاج من كورونا، أكد مستشار الرئيس، أنه «يجب في البداية قبل الحديث عن هذا التأثير علينا إجراء اختبارات علمية إكلينيكية موسعة مدعمة، ويتم تجربتها على عدد من الأشخاص، ودراسة التأثير الإيجابي والسلبي، ويكون أمامنا إحصاء طبي ومعلومات واضحة سواء كان دواء أو عقارا جديدا وغيره.. ولما يظهر هذا الأمر بشكل علمي ويتم نشره في مجالات طبية وبشكل موسع، في هذا الوقت يمكن أن نتحدث عن هذا التأثير، وسم العقرب سام وقد يسبب الوفاة، والدولة ووزارة الصحة لم تتحدث عن هذا الأمر، وبالتالي البعض قد يتأثر بهذا الكلام بشكل خطأ، ولذلك علينا المتابعة بشكل علمي وطبي دقيق قبل الحديث عن هذا الأمر».