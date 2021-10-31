كيف تتخطى الفشل؟ .. خبير تنمية بشرية يجيب في ندوة ببني سويف

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أقام فرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عدد من الأنشطة الفنية والثقافية،

حيث عقدت مكتبة أبوصير الملق محاضرة بعنوان «كيف تقاوم الفشل» ألقاها محمد سمعان خبير التنمية البشرية والذي تناول مفهوم الفشل بأنه عدم القدرة على الوصول إلى الأهداف، كما تناول ضرورة معرفة سببه دون الاستناد على شماعة الظروف، كما قدم بيت ثقافة الفشن أمسية شعرية بمشاركة الشعراء جاسر جمال، سيدة فاروق، دعاء عبدالمنعم، نبيل السيد، أحمد جلال، أحمد هيكل والذين قدمواعدة قصائد منها «سوق التلات، من الذكاء لو هتستغبى، حلم، احتياط واجب رسالة إلى طالبتي، الصمت يا كلمة هزي».

ضمن مبادرة نجاحك يهمنا أقام الفرع محاضرة بعنوان المشروعات التنموية والمرأة المعيلة تناولت خلالها سحر صلاح دور المرأة في رعاية الأسرة وفي المجتمع ككل، كما تناولت جهود الدولة المصرية حيال قضايا المرأة مثل المبادرات الرئاسية المتعلقة بأوضاعها الصحية ومبادرة تكافل وكرامة والتي اهتمت بالأسر الفقيرة وخاصة المرأة المعيلة وغيرهما، كما نظم بيت ثقافة اهناسيا الخضراء دائرة مستديرة عن التعليم تحدث خلالها مسؤول النشاط عن أهمية التعليم ومدى نفعه على المجتمع، بينما عقد قصر ثقافة شرق النيل نادي أدب تحت التأسيس أمسية شعرية للشاعر شريف صلاح، سيد المناعي والقاء عدة قصائد للشعراء، ونفذت مكتبتي النادي الرياضي وطنسا بني مالو مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، فيما قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافه بني سويف محاضرة حول طريقه تغيير اللغة في windows مع مسابقة ثقافية في المعلومات العامة.

عقدت مكتبة سمسطا ورشتي حكي حول قصة ملك الطيور تأليف أميمه عز الدين، حقول الأرز المحترقة من حكايات الشعوب للدكتور حسن عبدالشافي، وناقش قصر ثقافة ببا كتاب الموارد المائية تأليف د. عز الدين فراج، فيما نظمت مكتبة منشأه عاصم ندوة عن دور الدولة في التمكين الثقافي في رعاية ذو الإحتياجات، بجانب ورشة فنية لعمل دبابات من الكرتون والورق الملون ببيت ثقافة اهناسيا المدينة.