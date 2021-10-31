«الري»: الاستمرار في رفع حالة الاستنفار استعدادًا لموسم الأمطار والسيول

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وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأحد، الأجهزة الفنية بالوزارة بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعدادًا لموسم الأمطار والسيول، مع مواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.

وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، الأحد، إنه تم استعراض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهًا لكل الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات.

وشدد وزير الري على أهمية التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحًا أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وأشار «عبدالعاطي»، إلى إنه تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع، ومواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكل المحافظات، مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، مشيرًا إلى الإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، وزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات.

ونبه وزير الري، إلى إنه تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، مشيرًا إلى إنه تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التي سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفنى والمالى، وجارى التفاوض مع الشركات المنفذة.

وأوضح «عبدالعاطي»، أن مشروع قناطر ديروط الجديدة يهدف المشروع لتحسين أعمال الرى في 5 محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف- الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

ولفت «عبدالعاطي»، إلى إنه تم خلال الاجتماع استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.