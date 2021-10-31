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أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة.

وجاءت الإحالات على النحو التالي:

أ. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2021.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ «شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها»، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

(أحيلا إلـى لـجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية)

ب‌. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

(أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي)

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021.

(وعددها 53 مشروعًا)

5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

6) مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2020 / 2021.

(تحال إلى لجنة الخطة والموازنة)

7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية)

8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة)

9) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية)

جـ. مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:

1) مشروع قـانون مقدم من النائبة مرثا محروس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية)

2) مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبوشقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين.

3) مشروع قـانون مقدم من النائبة إيناس عبدالحليم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية.

4) مشروع قـانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية.

(أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية)

5) مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة على و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن أيلولة ملكية واستبدال الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير)