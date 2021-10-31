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ثقافة جنوب سيناء تناقش أسباب الإعاقة في نويبع

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ثقافة جنوب سيناء تناقش أسباب الإعاقة في نويبع ثقافة جنوب سيناء تناقش أسباب الإعاقة في نويبع

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقام قصر ثقافة طور سيناء ورشة حكي وسرد قصصي بعنوان « الدولة» ألقاها أحمد سالم مدير الموارد البشرية بالمديرية، تحدث خلالها عن أهمية الولاء والانتماء للوطن وتقديم الغالي والنفيس من أجله، أعقبها من بيت ثقافة سانت كاترين عقد ورشة فنية للمواهب الفنية الصغير بعنوان «رسم وتلوين للأطفال» لرسم لوحات فنية للمواهب الصغيرة، بهدف تنمية المهارات الفنية للمواهب الصغيرة من خلال تصميم رسومات فنية وإشراكهم في المسابقات الفنية.

نظم بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة تثقيفية بعنوان «كيفية التعامل مع الطفل المتمرد» ألقتها هانم السيد بمجلس مدينة أبوزنيمة، تحدثت عن المراحل النفسية التي يمر بها النشء، موضحة طرق التعامل مع كل مرحلة، ومعرفة الطرق الصحيحة للتعامل مع الطفل المتمرد، والتى من أهمها منح مزيد من الحرية للطفل طالما لا تؤثر عليه بشكل سلبي مثل تعاطي المخدرات، كما قدم بيت ثقافة نويبع محاضرة تمكين ثقافى بعنوان «أسباب الإعاقة» ألقاها أسامة صالح بمديرية الصحة، تناول خلالها أنواع الإعاقة، كما تطرق للأسباب المباشرة والغير مباشرة والمؤدية إلى الإعاقة والتى من أهمها الاضطرابات الجنية، وبعض الأمراض التي تصيب الأم أثناء الحمل، وأختتم المحاضرة بتوضيح أساليب الوقاية من الإعاقة ومن أهمها الكشف المبكر ورفع المستوى الإجتماعى والإقتصادى للأسر.

المصرى اليوم

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