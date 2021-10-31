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«أمن المنافذ»: ضبط 6 وقائع تهريب و36 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

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«أمن المنافذ»: ضبط 6 وقائع تهريب و36 قضية أمن عام خلال 24 ساعة «أمن المنافذ»: ضبط 6 وقائع تهريب و36 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

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واصلت وزارة الداخلية جهودها في قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة، وذلك لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية تهريب «بضائع أجنبية».

وأضافت: «تم ضبط قضية العاب نارية، و36 قضية أمن عام، وضبط (1540) مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ (210) حكم قضائى متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية»
وتابعت: «في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (6) قضايا ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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