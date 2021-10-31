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ضبط 2 بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «المغافلة» في الغربية

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ضبط 2 بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «المغافلة» في الغربية ضبط 2 بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «المغافلة» في الغربية

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أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية «دون لوحات معدنية» بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، وبحوزتهما عدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (13) واقعة بدوائر مراكز شرطة «بسيون- كفر الزيات- طنطا» وقسم شرطة ثان طنطا «بالغربية» ومركز شرطة شبين الكوم «بالمنوفية».

كما أضافا ببيعهما هاتفين (لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) «حسن النية» مقابل المبلغ المضبوط بحوزتهما.. وباستدعاء الأخير أرشد عن الهاتفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

المصرى اليوم

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