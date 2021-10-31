ضبط مخزن وبداخلة أجهزة الكهربائية مجهولة المصدر ودون مستندات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن أجهزة كهربائية- كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق، كما عُثر بداخل المخزن على 37 ثلاجة و21 بوتاجازا و18 سخانا و8 غسالات ملابس وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.