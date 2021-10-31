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فيسبوك تضع قيودًا على المعلومات الخاطئة حول لقاح للأطفال

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فيسبوك تضع قيودًا على المعلومات الخاطئة حول لقاح فيروس كورونا للأطفال فيسبوك تضع قيودًا على المعلومات الخاطئة حول لقاح للأطفال

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وضعت منصة فيسبوك قيودًا أكثر صرامة على المعلومات الخاطئة عن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد-19» التي تستهدف الأطفال.

وذكر موقع «ذا فيرج» التقني- أن المنصة ستذكر المستخدمين أيضًا بأن لقاحات فيروس كورونا أصبحت متوفرة الآن للأطفال، حيث بدأت عدة دول حول العالم بالفعل في تطعيمهم.

وبعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسميًا على لقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، أعلنت ميتا Meta، الهوية الجديدة لفيسبوك، أنها تطرح سياسات أكثر صرامة لمواجهة عملية التضليل عن اللقاحات التي تستهدف الأطفال.

ووضعت المنصة في السابق قيودًا على المعلومات الخاطئة عن لقاح COVID-19 في أواخر عام 2020، لكن لم يكن لديها سياسات خاصة بتطعيم الأطفال فيروس كورونا.

كانت شركة فيسبوك التي انتقدها مشرعون وباحثون لسماحها بانتشار معلومات مضللة عن اللقاحات على منصاتها، قد بدأت في مارس الماضي، إضافة تصنيف للمنشورات التي تناقش سلامة الجرعات، وقال إنه سيدشن أداة في الولايات المتحدة، لتقديم معلومات عن الأماكن التي يمكن منها الحصول على لقاحات فيروس كورونا، وستضيف قسما خاصا بالمعلومات عن كوفيد-19لمنصتها انستجرام لنشر الصور.

المصرى اليوم

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