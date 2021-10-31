الإمارات.. ارتفاع أسعار الوقود أول نوفمبر

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وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً

في دولة الإمارات، كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم الأحد، عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته "سوبر 98"، "خصوصي 95"، و"أي بلس 91" ارتفاعات جديدة في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، وصلت الزيادة إلى 20 فلساً للتر البنزين، فيما سجل سعر لتر الديزل ارتفاعاً بقيمة بلغت 30 فلساً مقارنة بأسعار شهر أكتوبر الجاري، بحسب الأسعار التي أقرّتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة.

أسعار البنزين

ويسجّل سعر لتر البنزين من نوع "سوبر 98" اعتباراً من بداية شهر نوفمبر ارتفاعاً من مبلغ 2.60 درهم سابقاً؛ ليصل إلى 2.80 درهم، بزيادة بلغت 20 فلساً، فيما يسجّل سعر لتر البنزين "خصوصي 95" زيادة من سعر 2.49 درهم؛ ليصل إلى 2.69 درهم بزيادة 20 فلساً، فيما يرتفع سعر لتر البنزين "أي بلس 91" من 2.42 درهم ليصل إلى 2.61 درهم بزيادة بلغت 19 فلساً.

ويحقق سعر لتر الديزل ارتفاعاً من مبلغ 2.51 درهم للتر سابقاً، ليصل إلى 2.81 درهم بزيادة بلغت 30 فلساً.

وحسب الصحيفة، يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.