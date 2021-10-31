أخبار عاجلة

استمرار الحالة المطرية في عسير حتى صباح الاثنين -
"جبهة تيغراي": هدفنا الإطاحة بأبي أحمد وليس السيطرة على أديس أبابا -
"تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية": زراعة 18 ألف شتلة في المرحلة الأولى -
القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم -
متحدث "الصحة": الجرعة التنشيطية آمنة وتوجد دراسات تثبت ذلك -
تجديد حبس المتهم في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوروبية -
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي -
تأجيل محاكمة 22 إخوانيًا في احتجاز مواطن وقتله إلى 6 ديسمبر -
نوفمبر سعيد على الأهلاوية.. 6 تتويجات أفريقية وخماسية تاريخية على الزمالك -
جامعة سوهاج: 650 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات المقابلة الشخصية للإلتحاق ببرامج التعليم المدمج بالجامعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات.. ارتفاع الوقود أول نوفمبر

Print
الإمارات.. ارتفاع أسعار الوقود أول نوفمبر الإمارات.. ارتفاع الوقود أول نوفمبر
وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً

الإمارات.. ارتفاع أسعار الوقود أول نوفمبر

في دولة الإمارات، كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم الأحد، عن تسجيل الجازولين "البنزين" بمشتقاته "سوبر 98"، "خصوصي 95"، و"أي بلس 91" ارتفاعات جديدة في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، وصلت الزيادة إلى 20 فلساً للتر البنزين، فيما سجل سعر لتر الديزل ارتفاعاً بقيمة بلغت 30 فلساً مقارنة بأسعار شهر أكتوبر الجاري، بحسب الأسعار التي أقرّتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة.

أسعار البنزين

ويسجّل سعر لتر البنزين من نوع "سوبر 98" اعتباراً من بداية شهر نوفمبر ارتفاعاً من مبلغ 2.60 درهم سابقاً؛ ليصل إلى 2.80 درهم، بزيادة بلغت 20 فلساً، فيما يسجّل سعر لتر البنزين "خصوصي 95" زيادة من سعر 2.49 درهم؛ ليصل إلى 2.69 درهم بزيادة 20 فلساً، فيما يرتفع سعر لتر البنزين "أي بلس 91" من 2.42 درهم ليصل إلى 2.61 درهم بزيادة بلغت 19 فلساً.

ويحقق سعر لتر الديزل ارتفاعاً من مبلغ 2.51 درهم للتر سابقاً، ليصل إلى 2.81 درهم بزيادة بلغت 30 فلساً.

وحسب الصحيفة، يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مختص عقاري: الدعم الحكومي للقطاع أسهم في خفض الأسعار 25%

مختص عقاري: الدعم الحكومي للقطاع أسهم في خفض الأسعار 25%

مُلزمة من 15 نوفمبر.. «حماية المستهلك» يصدر قواعد جديدة بشأن أسعار السيارات (تعرف عليها)

مُلزمة من 15 نوفمبر.. «حماية المستهلك» يصدر قواعد جديدة بشأن أسعار السيارات (تعرف عليها)

اتحاد الغرف التجارية: الأسواق تستجيب لجهود ضبط الأسعار

اتحاد الغرف التجارية: الأسواق تستجيب لجهود ضبط الأسعار

نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاع أسعار الطماطم مرة أخري ( تفاصيل)

نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاع أسعار الطماطم مرة أخري ( تفاصيل)