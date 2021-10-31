أخبار عاجلة

استمرار الحالة المطرية في عسير حتى صباح الاثنين -
"جبهة تيغراي": هدفنا الإطاحة بأبي أحمد وليس السيطرة على أديس أبابا -
"تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية": زراعة 18 ألف شتلة في المرحلة الأولى -
القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم -
متحدث "الصحة": الجرعة التنشيطية آمنة وتوجد دراسات تثبت ذلك -
تجديد حبس المتهم في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوروبية -
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي -
تأجيل محاكمة 22 إخوانيًا في احتجاز مواطن وقتله إلى 6 ديسمبر -
نوفمبر سعيد على الأهلاوية.. 6 تتويجات أفريقية وخماسية تاريخية على الزمالك -
جامعة سوهاج: 650 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات المقابلة الشخصية للإلتحاق ببرامج التعليم المدمج بالجامعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

زعماء مجموعة العشرين يزورون حمامات دقلديانوس في روما

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
شاهد.. رواد الفضاء الصينيون يبدأون خروجهم إلى الفضاء المفتوح من المحطة الفضائية الصينية

شاهد.. رواد الفضاء الصينيون يبدأون خروجهم إلى الفضاء المفتوح من المحطة الفضائية الصينية

لقطات من داخل منزل رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله

لقطات من داخل منزل رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله

الرئيس الإيطالي يدشن حديقة باسم "صديق الثورة الجزائرية" في الجزائر العاصمة

الرئيس الإيطالي يدشن حديقة باسم "صديق الثورة الجزائرية" في الجزائر العاصمة

الجيش الإيراني يبدأ مناورات "ذو الفقار 1400" البرمائية

الجيش الإيراني يبدأ مناورات "ذو الفقار 1400" البرمائية