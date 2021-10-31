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استمرار الحالة المطرية في عسير حتى صباح الاثنين
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الأحد 07 نوفمبر 2021 05:49 مساءً
"جبهة تيغراي": هدفنا الإطاحة بأبي أحمد وليس السيطرة على أديس أبابا
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الأحد 07 نوفمبر 2021 05:48 مساءً
"تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية": زراعة 18 ألف شتلة في المرحلة الأولى
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الأحد 07 نوفمبر 2021 05:48 مساءً
القيادة البحرينية تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم
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الأحد 07 نوفمبر 2021 05:48 مساءً
متحدث "الصحة": الجرعة التنشيطية آمنة وتوجد دراسات تثبت ذلك
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الأحد 07 نوفمبر 2021 05:48 مساءً
تجديد حبس المتهم في محاولة هجرة غير شرعية لإحدي الدول الأوروبية
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الأحد 07 نوفمبر 2021 05:42 مساءً
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي
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الأحد 07 نوفمبر 2021 05:42 مساءً
تأجيل محاكمة 22 إخوانيًا في احتجاز مواطن وقتله إلى 6 ديسمبر
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الأحد 07 نوفمبر 2021 05:42 مساءً
نوفمبر سعيد على الأهلاوية.. 6 تتويجات أفريقية وخماسية تاريخية على الزمالك
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الأحد 07 نوفمبر 2021 05:42 مساءً
جامعة سوهاج: 650 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات المقابلة الشخصية للإلتحاق ببرامج التعليم المدمج بالجامعة
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الأحد 07 نوفمبر 2021 05:41 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
زعماء مجموعة العشرين يزورون حمامات دقلديانوس في روما
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 31 أكتوبر 2021 12:06 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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