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البطريرك اللبناني: على اتخاذ خطوات حاسمة لنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج

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البطريرك اللبناني: على الحكومة اتخاذ خطوات حاسمة لنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج البطريرك اللبناني: على اتخاذ خطوات حاسمة لنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج

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دعا البطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي اليوم الأحد إلى اتخاذ «خطوة حاسمة لنزع فتيل تفجير العلاقات اللبنانية الخليجية» بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي التي انتقد فيها التدخل العسكري التي تقوده في اليمن.

ولم يحدد الراعي، الذي وجه دعوته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، في عظة اليوم الأحد أي خطوات محددة، وقال قرداحي إنه أدلى بتعليقاته بشأن حرب اليمن قبل أن يتولى منصب وزير الإعلام ويقاوم حتى الآن دعوات تطالبه بالاستقالة.

وطردت السعودية السفير اللبناني وحظرت جميع الواردات اللبنانية يوم الجمعة. وحذت البحرين والكويت حذوها، وأمهلت كل منهما كبار المبعوثين الدبلوماسيين اللبنانين لديها 48 ساعة لمغادرة البلاد. وقالت الإمارات في وقت لاحق إنها ستسحب جميع دبلوماسييها ومنعت مواطنيها من السفر إلى لبنان.

المصرى اليوم

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