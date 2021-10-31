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توضح حقيقة استيراد شحنات فاسدة من الموز

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الحكومة توضح حقيقة استيراد مصر شحنات فاسدة من الموز توضح حقيقة استيراد شحنات فاسدة من الموز

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأحد، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استيراد شحنات فاسدة من فاكهة الموز.

وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز، مُشددةً على أن جميع المحاصيل الزراعية وكذلك الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها فاكهة الموز آمنة وسليمة تمامًا ومطابقة لكل المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً الموطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

May be an image of ‎fruit and ‎text that says '‎همهور مصر العرية رناسه مجلس الوزراة المركز الإعلامى شائعات << استيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز حقائق << وزارة الزراعة واستصلاح :الأراضى غير صحيح ونشددعلى جميع المحاصيل الزراعية وكذلك الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بمافيها فيها فاكهة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية حيث تخضع جميعها جميعهاللفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر ،المصرى بالإضافة إلى هيئة سلامة ,الغذاء ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أى عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية ونناشد الموطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها .الرسمية MALR‎'‎‎

المصرى اليوم

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