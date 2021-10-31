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في مشهد مروع أشبه بالمشاهد السنيمائية، طارد تمساح عملاق شاب برازيلي، نجا بعدها الشاب بأعجوبة بعدما طال التمساح ذراعه وأصابها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالبرازيل المقطع الذي جرى التقاطه مصادفة، في 23 أكتوبر الجاري لدى بحيرة Lago do Amor_ الواقعة بإحدى غابات «كامو جراندي» بالبرازيل.

وحسبما أورده موقع «فرست بوست»، قام شاب برازيلي يدعي، ويليان كايتانو، بتصوير المقطع مصادفة، بعدما رأي رجلا يدخل المياه المحظورة السباحة بها لدى البحيرة المشتهرة بوجود التماسيح؛ ففور دخول الشاب إلى الماه المحظورة طارده تمساح عملاق ما دفع كايتانو لإخرج كاميرته والبدء في تصوير المطاردة التي قال عنها أنها «أشبه بمشهد سنيمائي».

وحسبما نقله موقع «فرست بوست» عن كايتانو: «بينما كان الرجل يسبح، ظهر تمساح في البحيرة من العدم وبدأ في مطاردته.»

وتابع: «دخل رجل إلى البحيرة المحظورة في حوالي الساعة 4:40 مساء، وبدأ في السباحة بها، وعند رؤيته للتمساح، حاول السباحة بوتيرة أسرع، إلا أن التمساح استمر في مطاردته«.

وأضاف الشاب: «وفي مطاردة اشبه بمشهد سنيمائي تمكن التمساح العملاق من الوصول إلى ذراع الرجل قبل أن ينجو منه بأعجوبة ويخرج من المياه وذراعه ملطخة بالدماء».