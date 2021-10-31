روي كين عن هدف رونالدو: المميزون يسجلون أهدافاً كهذه

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سجل أسطورة مانشستر يوناتيد روي كين إعجابه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ووصفه بأنه «عبقري»، وذلك بعدما قاد الأخير الشياطين الحُمر لتحقيق فوزًا عريضًأ على توتنهام هوتسبير مساء السبت.

حقق اليونايتد فوزًا كبيرًا على حساب نظيره السبيرز بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت على ملعب توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كين في تصريحات إلى وسائل الإعلام: «أعتقد أن رونالدو لاعب لامع، حاد حقًا وستحصل على سنة أو سنتين منه وهذا هو سبب وجوده في الفريق. أحد أفضل اللاعبين الذين ساروا على الإطلاق في ملاعب كرة قدم وأنت تراه. عليك فقط أن تعتاد عليه. من الواضح أن لديهم كافاني بجانبه لمشاركة العب».

وتحدث كين عن عبقرية رونالدو على أرض الملعب وهدفه ضد توتنهام. هو قال: «يقولون إن الفرق الحديثة تحتاج إلى 11 لاعبا يركضون بسرعة، حسنًا لا يمكنك ذلك. يمكنك أن يكون لديك عبقري واحد أو اثنان في فريقك وتذهب، انظر إلى هذا [هدف رونالدو الأول]، هذه ليست حتى نصف فرصة وهدف كبير. رونالدو عبقري. إذا كان لديك في ناديك، فيمكن أن تكون ميزة إضافية».

وسجل توتنهام تسعة أهداف فقط في آخر 10 مباريات ويحتل المركز 17 في هذا الصدد، متقدمًا على نورويتش سيتي وليدز يونايتد. علاوة على ذلك، لم يكن لدى توتنهام تسديدة واحدة على المرمى أمام مانشستر يونايتد الليلة الماضية.

ومن الآمن أن نقول إن الفوز على توتنهام سيمنح لاعبي يونايتد ثقة كبيرة، حيث سيواجه مانشستر يونايتد المباراة القادمة أتالانتا يوم الثلاثاء. الانتصار سيقود الشياطين الحمر للاقتراب من بلوغ مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.

بعد ذلك، سيواجه يونايتد في أولد ترافورد يوم السبت المقبل مانشستر سيتي في موقعة ديربي المدينة. سيسعى مانشستر سيتي إلى تعويض خسارته بعد هزيمة مروعة على يد كريستال بالاس يوم السبت في ملعب الاتحاد.